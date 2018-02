Kamer keurt taks op effectenrekeningen goed

Die maatregel maakte deel uit van het Zomerakkoord van de regering-Michel en geldt als tegemoetkoming aan de eis van CD&V voor rechtvaardigde fiscaliteit. Hij moet 254 miljoen euro in het laatje brengen. Tijdens het debat laakte de oppositie dat het om een symbolische maatregel gaat en uitte ze twijfels bij de haalbaarheid van die opbrengst.

CD&V was lange tijd vragende partij voor een meerwaardebelasting, maar die eis viel bij Open VLD en N-VA op een koude steen. Tijdens de onderhandelingen over het Zomerakkoord sleepten de christendemocraten in de plaats daarvan een taks op effectenrekeningen uit de brand.

Die maatregel werd politiek gekoppeld aan de hervorming van de vennootschapsbelasting, waar N-VA lange tijd op broedde, en het onbelast bijklussen dat Open VLD nauw aan het hart ligt. De lagere vennootschapsbelasting kreeg voor het kerstreces groen licht in de Kamer. Tegen het onbelast bijklussen riep het parlement van de Franstalige Brusselaars een belangenconflict in, waardoor de bespreking in de Kamer zestig dagen stilligt.

De maatregel komt neer op een belasting van 0,15 procent voor wie 500.000 euro of meer op een effectenrekening heeft staan. De scope van de taks werd sinds vorige zomer al uitgebreid, waardoor niet-beursgenoteerde aandelen op een effectenrekening ook binnen de draagwijdte van de taks vallen. Aandelen op naam vallen er niet onder, om kmo's en familiale ondernemingen niet te treffen.