Live Kamer keert terug uit vakantie, veel afwezige ministers

13:30

Zes ministers en staatssecretarissen afwezig

De eerste plenaire zitting wordt er meteen een met veel afwezigheden. Van het kernkabinet is enkel N-VA-vicepremier Jan Jambon in het land. Premier Charles Michel (MR) is samen met Alexander De Croo (Open VLD), Theo Francken (N-VA) en Didier Reynders (MR) naar New York afgezakt om er, in de marge van een bijeenkomst van de Verenigde Naties, te lobbyen voor een Belgisch zitje in de VN-Veiligheidsraad. Ook Kris Peeters en Maggie De Block (Open VLD) moeten verstek geven: Peeters omdat hij een bijeenkomst van Economieministers in Zuid-Korea bijwoont, De Block omdat ze nog even van vakantie geniet nadat ze tijdens de Fipronilcrisis vroegtijdig uit verlof moest komen.