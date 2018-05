Kabinet Vandeput over nieuwe mails: 'Dit is gewoon pathetisch'

Eerst en vooral wijst de woordvoerster van de minister op een materiële fout in de mail uit april 2017. Daarin is sprake van F-16's van het type Block-20, terwijl het Belgisch leger over toestellen van het type Block-15 beschikt. Ze wijst er ook op dat de Federale Interne Auditdienst die de externe audit voerde, het mailverkeer heeft onderzocht en die mail niet naar boven is gekomen. 'Die mail is nooit toegekomen op het kabinet', luidt het. 'Bovendien hebben de protagonisten die een hoofdrol spelen in het vervangingsdossier, allemaal aangegeven dat er geen mailverkeer is geweest met het kabinet'.