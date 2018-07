Juweliersfederatie vraagt begrip voor juwelier die overvaller doodschoot

Volgens de beroepsvereniging moet de overheid dringend maatregelen nemen tegen de toename van het aantal overvallen. Dat staat in een persbericht dat de organisatie woensdag verstuurde.

'Als beroepsorganisatie maant Ars Nobilis de sectorleden aan om, in overeenkomst met de wet, geen gebruik te maken van wapens om zich in dergelijke situaties te verdedigen. Maar de organisatie begrijpt zeer goed de emotionele toestand waarin de juwelier verkeerde en vraagt daar ook begrip voor', klinkt het in een persbericht.

Volgens de federatie is er een toename van het aantal inbraken en andere misdrijven waarvan juweliers het slachtoffer worden. 'Juweliers, en ook de andere leden van onze sector, worden de laatste jaren verplicht om hun werk te doen in een permanente sfeer van angst en onveiligheid. Dag in dag uit leven zij met het bewustzijn en de schrik dat zij en hun zaak iedere dag overvallen kunnen worden, of slachtoffer kunnen worden van een inbraak of van een (poging tot) gijzeling.' Dat kan leiden tot 'een impulsieve reactie' van een juwelier, aldus Ars Nobilis.

De beroepsvereniging vraagt de overheid om maatregelen te nemen. Ze vraagt 'een beleid van nultolerantie', strengere straffen voor inbraken, overvallen en gijzelingen en meer 'gecoördineerde steun' van de politiediensten, waardoor de pakkans moet verhogen.

'In de sector heerst meer en meer het gevoel dat onze mensen zich niet meer zomaar weerloos willen laten doen en dat zij bereid zijn om datgene waar ze jaren voor hebben gewerkt, tot het uiterste te verdedigen. Juweliers weten dat ze er alleen voor staan en dat de overheid in gebreke blijft om ervoor te zorgen dat zij in veilige omstandigheden hun job kunnen uitoefenen', waarschuwt Ars Nobilis.