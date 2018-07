Juwelier uit Oostakker handelde volgens advocaat uit wettige zelfverdediging

'Mijn cliënt vuurde omdat hij hoorde dat ze op hem wilden schieten. Ze hadden hem eerder bedreigd met een kalasjnikov en het geweer tegen de slaap van zijn zus gezet.'

De overval gebeurde zaterdag rond het middaguur bij juwelier in Oostakker. Twee verdachten waren de zaak binnengestapt. Ze waren gewapend en hebben juwelen meegenomen, maar hebben niet geschoten. Ze namen de vlucht met een bromfiets, maar de juwelier is hen achternagelopen met een vuurwapen. Hij heeft geschoten naar de overvallers en één verdachte werd dodelijk geraakt. Ze konden nog enige tijd verderrijden met de bromfiets, maar daarna is de achterste van de bromfiets gevallen. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij stierf ter plaatse.

De juwelier schoot niet in de zaak, maar op straat terwijl de verdachten de vlucht namen. De man werd voorgeleid op verdenking van doodslag, maar de onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden.