'JR van FC Bergman is indrukwekkend, maar een mens wil toch wel meer dan spectaculaire plaatjes?'

Word ik even voorspelbaar als Yves Desmet? Een nachtmerrie die ik als prepuber wel eens had, zou daarmee onverwachts alsnog uitkomen. Net zoals het te denken was dat Desmet, naast Humo-journalist een fervent theaterganger, JR van FC Bergman geweldig zou vinden ('een ongelooflijk schoon en straf theaterfeest'), was het te verwachten dat ik er anders over dacht ('wat vervelende, langdradige Vlaamse film').

...