Journalistenvereniging: 'Relatie Meeuws-Homans is relevant feit'

Knack publiceerde donderdag een artikel onder de titel 'Waarom de N-VA Tom Meeuws 'kapot' wil'. Het weekblad verwees daarin naar de relatie tussen Liesbeth Homans en Tom Meeuws, die liep van half 2013 tot 2015, en ziet een link met de aanvallen op de Antwerpse SP.A'er, die na onafhankelijke kandidaat Jinnih Beels de tweede plaatst bekleedt op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten is van oordeel dat Knack daarmee zijn boekje niet te buiten is gegaan.

Volgens nationaal secretaris Pol Deltour is de zaak Meeuws-Homans op zich een relevant feit en heeft de pers dan ook het recht over de stukgelopen affaire te berichten, zij het in het gepaste kader en met voldoende terughoudendheid, zo zei hij aan persagentschap Belga.

Omdat de kwestie zowel betrekking heeft op het privé-leven als op de openbaarheid - 'de SP.A speelt de afgesprongen relatie politiek uit' - is verslaggeving erover wel 'kantje-boordje', zei Deltour. Binnen de journalistieke wereld 'zijn dan ook pro's en contra's te vinden'.

Volgens Deltour staat overigens niets mevrouw Homans in de weg om, uitgaande van een inbreuk op haar privacy, naar de Raad voor de Journalistiek te stappen. Dat geldt ook voor de N-VA als partij.