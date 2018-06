Journaliste Maxie Eckert wint Skepp-prijs: 'Omerta rond ex-Topdokter is doorbroken'

Journaliste Maxie Eckert won met haar collega Mark Eeckhaut een award van de actiegroep tegen pseudowetenschap Skepp voor hun onderzoek naar ex-Topdokter Stefaan Van Gool. 'Het is niet omdat iemand blij is met valse hoop, dat het gerechtvaardigd is dat je die hoop geeft.'