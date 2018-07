Josse De Pauw op Theater Aan Zee: 'Het is makkelijker kijken via een camera dan met eigen ogen'

Het klikte in Le Coq', antwoordt theatermaker Josse De Pauw als we hem vragen naar de chemie tussen hem en componist/cellist Jan Kuijken. In die bruine kroeg naast de Brusselse Beursschouwburg vonden de twee elkaar een tiental jaar geleden in lange gesprekken over 'de meest rare thema's'. Een van die thema's moet Maurice Maeterlinck geweest zijn. Al startten ze hun samenwerking in 2004 niet met werk van Maeterlinck. Kuijken componeerde toen de muziek bij Die siel van die mier, de monoloog die David Van Reybrouck voor Josse De Pauw schreef over een oude geleerde die in de wriemelende wereld der termieten een metafoor ziet voor de chaos en passie van het gemoed. In 2007 flankeerden Kuijken en zijn elektrische cello De Pauw in Liefde/zijn handen. En in 2014 hing De Pauw in De Gehangenen letterlijk drie zangers en twee spelers boven een strijkersensemble dat muziek van Kuijken uitvoerde.

