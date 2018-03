José De Cauwer: 'Het Italiaanse wielrennen wordt ondergewaardeerd'

'Het Italiaanse wielrennen wordt ondergewaardeerd', zegt De Cauwer. 'In de perceptie van veel mensen zijn ze helemaal weg, maar volgens mij komen ze voetje voor voetje terug. Ze hebben een sterke nieuwe lichting in het klassieke werk en een waaier aan renners voor de rondes, met Vincenzo Nibali, Fabio Aru en Davide Formolo op kop. Daar kunnen wij alleen maar van dromen.'

Sonny Colbrelli was vorig jaar tiende en is ook dit jaar goed op dreef. Kan hij de Ronde winnen?

José De Cauwer: Hij is een van de weinigen die met een terechte hoop op winst van start mag gaan. Hij is snel aan de streep, maar hij kan ook overleven. Zo zijn er niet veel. In een gevecht van man tegen man met de groten - Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke - komt hij normaal gezien te kort. Maar hij zit er wel kort achter.

Van alle Italianen schat ik Moscon het hoogste in. Die kan ongeveer alles.

Er is ook nog Moscon, Trentin is na zijn ribbreuk weer in vorm, en Nibali start zonder enige druk. Staat er voor het eerst sinds 2007 nog eens een Italiaan op het hoogste schavotje?

De Cauwer: Dat zou zomaar eens kunnen. Al schat ik van alle Italianen Moscon het hoogste in. Die kan ongeveer alles. Op termijn is dat zeker een man die de Ronde kan winnen. Voor dit jaar is het misschien nog te vroeg.

Na het verdwijnen van Lampre rijdt er voor het tweede seizoen op rij geen Italiaans team in de World Tour. De gouden tijden, van Molteni tot Fassa Bortolo, lijken ver weg.

De Cauwer: Er zijn nog altijd veel gewaardeerde Italiaanse renners en stafleden, maar ze zitten verspreid bij buitenlandse teams. Eerst en vooral is er een probleem in de reclamevoering. Als je La Gazzetta dello Sport openslaat, vind je - behalve in het weekend van Milaan-Sanremo - weinig wielernieuws. Het is allemaal voetbal wat de klok slaat. Ook de Italiaanse economie heeft al betere tijden gekend. Geen enkel privébedrijf wil zijn geld nog in de koers stoppen, en ook overheidsbedrijven - zoals de Nationale Loterij bij ons - doen het niet. Dat is trouwens een probleem van het hele wielerbestel: hoe maken we de sport weer aantrekkelijk voor grote bedrijven? Bovendien heeft het Italiaanse wielrennen de voorbije jaren enkele flinke tikken gekregen, en die heeft het alleen maar aan zichzelf te danken. Op medisch vlak waren ze hun tijd ver vooruit, laten we zeggen, en die schandalen hebben hun weerslag gehad.

Tot slot: kan de Ronde eigenlijk nog mooier worden dan de Strade Bianche dit jaar?

De Cauwer: Ik denk het wel. De Ronde blijft toch van een andere orde, alleen al door haar ongelooflijk rijke geschiedenis. Gent-Wevelgem leverde in 2015 ook spectaculaire beelden op, net als de Strade Bianche dit jaar, maar weet iemand nog wie die editie won?