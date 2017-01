Jos Geysels: 'Luc Coene was de gouverneur van de regering'

'Iemand moest het tomeloze voluntarisme van Guy Verhofstadt omzetten in cijfers, grafieken en wetsvoorstellen. En die man was zijn kabinetschef Luc Coene', zegt Jos Geysels.

Toen de paarsgroene regering Verhofstadt I in 1999 aantrad, leidde Geysles Agalev, zoals Groen toen nog heette. Hij leerde Luc Coene toen kennen als een minzaam man. 'Guy Verhofstad is en was een politicus met een enorm enthousiasme en dat moest soms worden afgeremd', weet hij. 'Niemand was daar beter in dan zijn kabinetschef. Zijn bedachtzaamheid vormde het perfecte tegengewicht en daardoor kwam Verhofstadt beter tot zijn recht.'

'Je zou kunnen zeggen dat Coene destijds de gouverneur van de regering was zoals hij dat later van de Nationale Bank werd. Waarmee ik niet wil zeggen dat de liberale partij hem als een soort politieke waakhond op het kabinet van de premier had gezet, zoals wel vaker het geval is met kabinetschefs. Als hij al iets moest bewaken, was dat niet de politieke lijn maar eerder de boekhouding van Verhofstadt. Inhoudelijk zaten ze volgens mij echt wel op dezelfde lijn. Ook Coene was een liberaal in hart en nieren, zeker op sociaaleconomisch vlak. '