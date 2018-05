Joris Vandenbroucke (SP.A): Dé Vlaming is niet racistisch, discriminatie wél een groot probleem

'Discriminatie is wél een groot probleem en moeten we kordaat aanpakken', zegt de fractieleider van SP.A in reactie op het integratierapport dat de Vlaamse overheid afgelopen week presenteerde. 'Dat gaat trouwens niet alleen over mensen met een andere afkomst, maar ook over alleenstaanden, mensen met een handicap, noem maar op.'

Joris Vandenbroucke vindt het zorgelijk dat slechts een kleine minderheid van de autochtone Vlamingen denkt dat de westerse manier van leven goed kan samengaan met de levenswijze van moslims. 'Ik geloof dat samenleven wél kan, op voorwaarde dat iedereen de fundamentele democratische waarden respecteert.'

Dat zou ook moeten gelden voor politici, zoals N-VA schepen Marc Hendricx die in Mechelen weigerde een stel te trouwen omdat de bruid zijn hand niet wil schudden. 'Er moet natuurlijk respect zijn', zegt Vandenbroucke. 'Maar politici moeten niet zeggen hoe mensen zich moeten gedragen. Die schepen bezondigt zich aan wat hij de extremisten verwijt: hij zet zijn eigen waardenkader boven de rechtstaat.'

'Hij heeft trouwens dankbaar gebruik gemaakt van die situatie om zichzelf te profileren op sociale media', voegt hij toe. 'Ik vind dat ranzig. Dat is de samenleving vergiftigen. Dat zien we wel vaker bij N-VA. Zij creëren doelbewust conflicten.'

In het interview laat Vandenbroucke zich ook uit over het beleid van de regering-Bourgeois, de magere score van zijn eigen partij in de peilingen en recente onenigheid binnen de SP.A.

