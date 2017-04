Jonas Slaats (Kif Kif): 'Maak je geen zorgen over moslimjongeren die niet in Darwin geloven'

In het café-restaurant van het Gentse intercultureel centrum De Centrale vertelt Jonas Slaats gemoedelijk over zijn nieuwe boek, Fast Food Fatwa's. De fysieke gelijkenissen met zijn grote voorbeeld Gandhi zijn sprekend, maar zijn stellingen zullen menig atheïst en seculier de kast opjagen. 'God is niet dood', is de openingszin van het boek van Slaats, theoloog en medewerker van Kif Kif, een organisatie die strijdt tegen ongelijkheid en racisme. Wie dat niet gelooft, of denkt te weten dat God nooit heeft bestaan, is in zijn ogen niet meer of minder dan een aanhanger van een seculiere religie.

...