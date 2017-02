Joke Schauvliege: 'Breng verpakking terug naar de winkel'

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) riep zaterdag in de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws op om verzamelverpakkingen (bijvoorbeeld het plastic folie rond flessen of conserven) terug te brengen naar de winkel.

In de supermarkten wordt het afval beter verwerkt, redeneert de minister, terwijl het in veel huizen bij het restafval moet. Want het probleem bestaat er volgens de minister in dat de verpakkingen vaak in de zogenaamde blauwe pmd-zak terechtkomen, waar ze niet thuishoren. "De folie moet in de restafvalzak of naar het containerpark", aldus Schauvliege. Uit Antwerps onderzoek blijkt dat liefst een dérde van wat in de blauwe zak belandt, daar eigenlijk niet in mag, melden de kranten.

Terugnameplicht

Volgens het kabinet van de minister mogen klanten de 'verzamelverpakkingen' achterlaten in de winkel óf ze later terugbrengen naar de supermarkt. "De grote winkels hebben al jaren een terugnameplicht, maar die is bij weinig mensen bekend. Je kan er nochtans de kosten mee drukken, want die verpakkingen hoef je dan niet meer in de restafvalzak te stoppen", luidt het.

Handelsfederatie Comeos bevestigt dat consumenten de verzamelverpakkingen van de producten die ze hebben aangekocht, kunnen achterlaten in de winkel. Dat is jaren geleden afgesproken met de overheid. Maar de verpakkingen achteraf terugbrengen is in de praktijk niet haalbaar, voegt Comeos toe.

"Een winkel kan moeilijk controleren of het gaat om verzend- en verzamelverpakkingen die de klant in die winkel heeft aangekocht, wat een specifieke voorwaarde is van de wettelijke verplichting. Als Vlaams minister Schauvliege de regeling wil herbekijken, dan wil de sector graag met haar rond tafel zitten", besluit Comeos.