Joke Devynck komt op voor Groen in Aalst

Devynck, vooral bekend om haar rol als 'Tony' in de televisieserie Flikken, stond in 2014 ook al eens op de Groen-lijst voor de federale verkiezingen. Ze zal geen verkiesbare plaats innemen en zal niet zetelen in de gemeenteraad, maar wil met haar kandidatuur vooral de lijst steunen.

Groen haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Aalst iets meer dan 5 procent van de stemmen, goed voor 2 zetels in de gemeenteraad. Maar de partij 'kan in Aalst wel eens dé verrassing van de lokale verkiezingen kunnen worden' zegt lijsttrekker Lander Wantens. Hij schakelt daarvoor een bekende naam als Devynck in. Eerder kondigde hij al aan dat federaal ambtenaar Fatma Yildiz op plek 2 zal staan, maatschappelijk werker Ingmar Baeyens op 3, Ingrid Buys op 4 en leerkracht Domien de Wit op 5. Fractievoorzitter Andreas Verleysen zal duwt de lijst. De afdeling keurt de volledige lijst volgende week goed en stelt ze dan ook voor.