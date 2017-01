John Crombez haalt op nieuwsjaarsreceptie uit naar besparingsregering

Sp.a-voorzitter John Crombez is ook in 2017 niet van plan mee te gaan in de besparingslogica van de centrumrechtse regeringen. 'Stop met de mensen iets wijs te maken, er is wél een andere keuze', klonk het zondag strijdvaardig op de nieuwjaarsreceptie van de socialisten in Mechelen. Maar Crombez' toespraak bevatte ook een duidelijke boodschap voor intern gebruik: 'hervormen is nooit eenvoudig'.

De sp.a-voorzitter is het discours van de meerderheidspartijen meer dan beu. 'Het enige wat we horen om 2017 in te zetten, is: 'er zit niets anders op dan te besparen in de sociale zekerheid'. Serieus? Hou toch op. Stop met de mensen iets wijs te maken', fulmineerde Crombez. 'In tijden waar superrijken nog altijd niet eerlijk bijdragen, waar diamantairs en multinationals de ene korting na de andere krijgen, waar grootbanken 7 miljard winst maken. Met wiens voeten rammel je dan?'

'Besparen op mensen is geen natuurwet, dat is een keuze. En laat je niks wijsmaken: andere keuzes zijn mogelijk', verzekerde de socialist. 'Niets, werkelijk niets houdt ons tegen om nieuwe afspraken te maken. Nieuwe ideeën, in plaats van alles af te breken zoals deze regeringen doen. Een samenleving kun je herdenken op basis van eerlijke en eenvoudige keuzes.'

'Knap werk, Rudy'

Crombez was daarbij niet de eerste partijvoorzitter die dit weekend afscheidnemend VS-president Barack Obama aanhaalde. Obama zette ondanks het verzet en de kritiek immers door met zijn ziekteverzekering. 'Hij had nochtans honderden redenen kunnen verzinnen om Obamacare niet in te voeren. Zo had hij kunnen zeggen dat er geen andere keuze was dan besparen op de sociale zekerheid, dat hij het economisch herstel niet wou fnuiken, of nog gewoon: dat het de schuld van de socialisten was', klonk het in een nauwelijks verholen sneer aan N-VA. 'Maar hij wist: hiervoor doe ik aan politiek.'

De sociale partners kregen van de sp.a-voorzitter wel een pluim, voor het bereikte ontwerp van interprofessioneel akkoord. 'Knap werk, Rudy', klonk het aan ABVV-topman Rudy De Leeuw. De regering kreeg dan weer de raad een voorbeeld te nemen aan dat sociaal overleg. 'Ga opnieuw aan tafel met de kinesisten, dokters en mutualiteiten. En maak een akkoord. Vermijd dat weer dezelfde mensen meer gaan betalen.'

Een job, een persoon

Crombez stond tot slot ook stil bij de kritiek uit eigen rangen van de jongste dagen, dat de partij zich maar moeizaam weer op de kaart gezet krijgt. 'Hervormen is nooit eenvoudig, maar we gaan hier verdomme mee door', drukte hij zijn partijgenoten op het hart. 'Anderhalf jaar geleden heb ik jullie gevraagd om mij te volgen, met hervormingen die eenvoudig en eerlijk zijn, op een manier die open en gedurfd is.'

De sp.a-voorzitter herinnerde eraan dat de nieuwe koers 'samen' uitgezet werd. 'Samen hebben we gekozen om naar de mensen toe te gaan en te luisteren. Samen hebben we gekozen voor één job, één persoon. Samen hebben we gekozen voor vernieuwing. En dat doen we', aldus Crombez. 'De geschiedenis toont aan tot wat wij socialisten in staat zijn, als we moedig zijn en als we doorzetten.'

'Meer dan ooit rekenen de mensen nu op ons', besloot de sp.a-topman. 'Om verder te bouwen aan dat alternatief dat op solidariteit steunt, dat mensen verbindt, dat mensen behalve hoop en warmte ook zekerheid biedt. Met de absolute overtuiging dat een samenleving in staat is zichzelf heruit te vinden.'