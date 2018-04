Johan Vande Lanotte trekt Stadslijst in Oostende

Er bestond weinig twijfel over het lijsttrekkerschap van de nieuwe lijst, maar Johan Vande Lanotte heeft zijn kopmanschap dinsdag officieel aangekondigd. De burgemeester kondigde vorig jaar al aan dat hij niet langer onder SP.A-vlag naar de kiezer zou trekken. Er werd een traject opgesteld waarmee hij op zoek ging naar stadsmakers buiten de partij, sterke krachten die vooruit willen met Oostende. Een groot deel van de lijst bestaat dan ook uit die stadsmakers, waaronder Fabrice Goffin, bekend van het bedrijf Zora Robotics, en Glenn Dangreau, organisator van onder meer de Kaaifeesten.

Een vierde van de lijst is ook 30 jaar of jonger en er staan ook heel wat mensen op de Stadslijst met een migratie-achtergrond. 'We willen een spiegel van Oostende zijn', aldus Vande Lanotte. Hijzelf gaat dus de lijst trekken onder de slogan "Samen met jou voor Oostende" en met de kleuren geel en rood, de kleuren van de badstad.

Hij vormt een tandem met Vanessa Vens. Jean Vandecasteele duwt de lijst. John Crombez kreeg de 29ste van 41 plaatsen.

Het belooft een heel open strijd te worden in Oostende met Wouter Devriendt (Groen), Bart Tommelein (Open VLD) en Björn Anseeuw (N-VA) als belangrijkste uitdagers en Krista Claeys (CD&V) als belangrijkste outsider.