Johan Vande Lanotte (SP.A) over de breuk in Antwerpen: 'De waarheid is blijkbaar niet meer relevant'

'Het conflict tussen De Lijn en Tom Meeuws in de kiesstrijd brengen en onder gesjoemel catalogeren, wat het niet is, dat is een moddercampagne voeren', aldus Johan Vande Lanotte (SP.A) tijdens een interview met De Zondag. 'En dat is nooit goed, ook niet voor de democratie. Het maakt dat mensen met afschuw naar dat spektakel kijken. Want dat is het geworden: een spektakel met veel collateral damage. Het gebruiken van een arbeidsconflict van vier jaar geleden om iemand te besmeuren, dat gaat er mijns inziens over'.

Maar, geeft Vande Lanotte toe, de positie van Tom Meeuws was voordien al verzwakt.

Wat vindt hij van het opsplitsen in schijven van facturen, om aan de controle van de Raad van Bestuur te ontsnappen, wat Meeuws werd aangewreven?

'Mocht iedereen in Vlaanderen die dat ooit gedaan heeft voor de goede zaak zijn vinger opsteken, je zou veel plaats nodig hebben. Op papier oogt dat toch allemaal anders dan in de praktijk. Die praktijk zorgt te vaak voor administratieve vertragingen. Splitsen van facturen mag niet, maar is het daarom gesjoemel? Ik vind het kwalijk dat dit hier misbruikt is'.

SP.A-burgemeesters?

'De waarheid is blijkbaar niet meer relevant. Dat is ook zo met de Ghelamco-arena. Je zit in een gepolariseerde discussie over de waarheid. Er is heisa rond die voetbaltempel, maar in tegenstelling tot Antwerpen is in Gent wel een nieuw stadion gebouwd'.

Nogal wat centrumsteden hebben een SP-A-burgemeester, oppert De Zondag, maar kan dat, gelet op de slechte peilingen, ook zo blijven na de gemeenteraadsverkiezingen?

'Ik denk dat dit zeker kan. Er is toch een verschil tussen wat nationaal gebeurt en hoe mensen in hun eigen stad het beleid evalueren. Heel wat van onze burgemeesters kunnen een mooi palmares voorleggen. Er zal natuurlijk wel een nationale impact zijn. Als er meer coalities zijn die SP.A buitenspel willen zetten, krijg je natuurlijk minder burgemeesters. Het feit dat Open VLD in Gent de facto al voor N-VA heeft gekozen, heeft te maken met het feit dat ze samen in een regering zitten en samen de grote steden willen besturen.'