Joëlle Milquet 'komt niet op bij gemeenteraadsverkiezingen 2018'

Brussels parlementslid en voormalig CDH-voorzitster Joëlle Milquet zal geen kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat zegt ze zelf in Le Soir.

Milquet voelt zich naar eigen zeggen sowieso minder in haar sas op het gemeentelijke vlak. 'Het zit meer in mijn karma om me te ontplooien in federale of Europese projecten', klinkt het.

Beschuldigd

De CDH-politica stapte in april 2016 op als minister van Onderwijs, Kinderen en Cultuur in de Franse gemeenschapsregering, nadat ze in staat van beschuldiging was gesteld voor mogelijke belangenvermenging. Ze zou in de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kabinetsmedewerkers hebben ingezet voor haar campagne.

Milquet kreeg sinds dat ontslag naar eigen zeggen aanbiedingen uit de privésector, maar 'het collectieve' blijft haar prioriteit. 'Ik zal het komende jaar zien hoe het politieke klimaat evolueert', zegt ze, 'of het onveranderd blijft, niet geschikt voor een verkiezing op basis van inhoudelijke debatten, of dat het verandert.'

Verdeeld

Ondanks de politieke crisis in Franstalig België en de kritiek op de alliantie met de MR in Wallonië, is Milquet naar eigen zeggen 'meer dan ooit overtuigd' van het CDH-project.

Ze roept opnieuw op om in Wallonië en Brussel te blijven functioneren met de huidige regeringen en meerderheden. De Franstalige partijen kunnen de N-VA 'geen mooier cadeau geven dan verdeeld te blijven', zegt ze. 'Ik vraag dat de Franstalige partijen minstens vanaf januari - nu zijn de wonden nog te diep - opnieuw met elkaar gaan praten en dat er op zijn minst institutionele eenheid wordt gevonden.'