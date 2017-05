Joachim Pohlmann en Theodore Dalrymple: 'Ik begrijp waarom moslims onze cultuur soms weerzinwekkend vinden'

'Er is vandaag te weinig ruimte voor afwijkende meningen', zullen Joachim Pohlmann en Theodore Dalrymple op het einde van hun gesprek eensgezind besluiten. Toch heeft dat geen van beiden ooit tegengehouden om de hunne te ventileren. Pohlmann was jarenlang de speechschrijver en ideologische sparringpartner van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Vandaag is hij partijwoordvoerder en een van de belangrijkste strategen van de N-VA. Hij schreef twee romans en jaagt in zijn wekelijkse column in De Morgen progressieven graag op de kast.

