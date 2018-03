Jo Vandeurzen (CD&V) na kritiek: 'We boeken wél vooruitgang'

Jo Vandeurzen (59) is sinds 2009 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Nadat SP.A-voorzitter John Crombez vorige week had gesproken over een zorgcrisis in Vlaanderen, voelt Vandeurzen zich geroepen hem van antwoord te dienen. 'Dat was gewoon op de man spelen', zegt hij aan De Zondag over de uitspraken van Crombez. 'Hij zei dat de minister bewust de mensen niet helpt. Ik vind die uitspraak echt niet oké. Ik trek mij dat persoonlijk aan. Als ik het goed begrijp, is dat zelfs een bewuste strategie van de SP.A-top'.

En wat met de schrijnende voorbeelden die Crombez aanhaalde?

'Ik kan evenveel positieve voorbeelden geven. Een vrouw bedankte mij onlangs omdat haar dochter in een voorziening dichter bij huis kan dankzij de hervorming in de zorg voor personen met een handicap. Maar die verhalen lees ik nergens. Nu plots zeggen dat de zorg door een existentiële crisis gaat, is veel te kort door de bocht'.

Zijn ambitie, zegt hij, bestaat erin te 'streven naar zorg voor iedereen. Dat vraagt budgetten en hervormingen. Deze regering doet de twee. Vlaanderen heeft nooit zoveel geïnvesteerd in welzijn als deze legislatuur, en dat ondanks de saneringen. We zetten ook hervormingen in gang, de persoonsvolgende financiering bijvoorbeeld. Een persoon met een handicap kiest nu zelf wat hij doet met zijn geld'.

'Niet blind voor problemen'

'Maar ik ben niet blind voor de problemen: we slagen er in sommige situaties niet in de juiste antwoorden te geven. We hebben niet de middelen om iedereen een voldoende groot budget te geven. Ik besef dat. Maar we boeken wél vooruitgang'. De hervorming is 'amper één jaar oud'.

In de gehandicaptensector staan nog meer dan 14.000 mensen op de wachtlijst.

'Die zitten niet allemaal zonder ondersteuning. Doen alsof zij in de steek gelaten worden, klopt niet. Inderdaad: we moeten nog stappen vooruitzetten. Maar dat doet niets af van de vooruitgang die we al boeken.'

'We helpen elk jaar méér mensen. Ik kan maar dat zeggen. De zorg is geen verhaal van alles of niets. Wie dat zo afschildert, maakt mij echt kwaad. Mag er nog nuance zijn?'

'De SP.A doet alsof de wachtlijsten met een vingerknip weggewerkt kunnen worden. Het is iets complexer dan dat'.