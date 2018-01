Jinnih Beels sluit zich aan bij Antwerpse SP.A-lijst

De onafhankelijke Jinnih Beels, die als tweede op de lijst van Samen stond, zal als onafhankelijke de overstap maken naar de lijst van SP.A Antwerpen. Na de breuk van de kartellijst kondigde ze aan bedenktijd nodig te hebben over haar politieke carrière. Een dag later is de kogel dus door de kerk.

Hebben de socialisten daarmee ook een nieuwe lijsttrekker gevonden? In ieder geval wou gisteren en vandaag niemand bij SP.A bevestigen dat Tom Meeuws bovenaan de verkiezingslijsten zou prijken. Nadat hij eerder zijn ontslag op de Samen-lijst had aangeboden aan het socialistische partijbestuur, zou het niet evident geweest zijn om nog lijsttrekker te worden. Maar officieel is er nog niets beslist, klink het ook vandaag.

Beels lichtte haar overstap toe op een persconferentie. 'Na lang wikken en wegen heb ik uiteindelijk gekozen om als onafhankelijke op de SP.A-lijst te staan,' zei ze. Die partij ligt volgens haar het dichtst bij haar politieke standpunten. Bovendien was het Tom Meeuws die haar bij Samen naar binnen loodste.

'Samen had een duidelijke gezamenlijke visie waar ik in geloof en die vind ik natuurlijk terug bij zowel sp.a als Groen, maar bepaalde accenten die mij nauw aan het hart liggen zoals op het vlak van veiligheid komen toch nog iets meer voor bij sp.a. Ik vind het wel belangrijk dat ik onafhankelijk blijf, aangezien ik in dit project was gestapt omdat het burgers de kans zou geven om mee te bouwen aan de toekomst van Antwerpen.'

'Het is me heel zwaar gevallen dat Samen er mee ophield. Ik was kwaad op Wouter Van Besien en Tom Meeuws, maar ik heb nu mijn hart gevolgd,' aldus Beels. 'Ik had ontzettend veel opgeofferd voor dit project. Maar we moeten nu vooruit denken. Hopelijk gaat het vanaf morgen maar over één ding meer: een betere toekomst voor alle Antwerpenaars.'