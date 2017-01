Jihadist eist 50.000 euro schadevergoeding van België

"België is medeplichtig aan zijn illegale opsluiting", zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge in De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Moussa Zemmouri (38), die opgroeide in Hoboken, werd eind 2001 opgepakt in het Pakistaans-Afghaanse grensgebied op verdenking van terrorisme. Hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten, en zat drie jaar opgesloten in de Amerikaanse militaire basis van Guantánamo Bay (op Cuba).

Symbolisch

"België heeft informatie over mijn cliënt uitgewisseld met de VS. Dat is ontoelaatbaar", vindt Van Steenbrugge, die de Belgische Staat beschuldigt van medeplichtigheid aan willekeurige vrijheidsberoving en foltering. België heeft te weinig gedaan om Zemmouri uit Cuba weg te krijgen. "Ze wisten nochtans dat hij gefolterd werd." De man diende al in 2011 een strafklacht in tegen België. "Er is nadien niet één onderzoeksdaad verricht", zegt Van Steenbrugge.

Zemmouri krijgt de steun van het Europese Centrum voor de Mensenrechten. Het VN-Comité tegen Foltering kan België geen straf opleggen, maar een uitspraak heeft wel een grote symbolische draagkracht. "Daarnaast dagvaarden we de Belgische Staat binnenkort voor een burgerlijke rechtbank. We zullen een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro eisen voor de passieve houding van België", aldus Van Steenbrugge.