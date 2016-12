Jeugdzorgkinderen getuigen: 'Ze zijn blij dat ze na je achttiende van je af zijn'

Het is het laatste weekend van augustus en de zomervakantie kookt naar zijn einde. In de Gentse Blaarmeersen zoeken duizenden verkoeling in het zwemwater. Enkele meters verderop voltrekt zich een drama. Jordy, een 19-jarige jongen uit Ninove, sterft eenzaam in zijn tent, verstopt tussen de struiken. Een natuurlijk, geweldloos overlijden, stelt de politie vast. De combinatie van honger, dorst en de zomerhitte bleken fataal. Pas twee dagen na zijn dood wordt de jongen gevonden. In het welvarende Vlaanderen sterft een tiener van ontbering, en naderhand blijkt dat niemand in de fout ging.

