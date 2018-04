Jeugdwerker Nina Henkens: 'Scherpe uitspraken van De Wever doen jongeren geen goed'

Hoe maakt de Antwerpse jeugd van tegenwoordig het? Vorig jaar stelde de lokale jeugdwerksector aan duizend jongeren de vraag hoe ze het leven in de stad ervaren. 'In de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar geeft vijftig procent aan dat ze zich slecht in hun vel voelen', zegt Nina Henkens van Uit de Marge. 'De jongeren maken melding van een gebrek aan positieve, veilige contacten in de buurt, mensen die ze kunnen aanspreken en vertrouwen. Uit de studie blijkt ook een gebrek aan openbare ruimte, plekken waar kinderen en jongeren ongestoord kunnen spelen of zich uitleven.'

...