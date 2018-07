Jeugdrechter Christian Denoyelle: 'Niet alle magistraten zijn oenen'

Een jeugdrechter krijgt te maken met jongeren in twee totaal verschillende situaties. Aan de ene kant ontvangt hij minderjarigen die beschermd moeten worden tegen hun omgeving. Bijvoorbeeld als de moeder verslaafd is aan alcohol of als de vader zijn dochter seksueel misbruikt. In dat geval zijn de kinderen het slachtoffer. Helemaal anders is het als de jongeren voor hem verschijnen als dader. Dan moet de jeugdrechter bijvoorbeeld vonnissen over een veertienjarige die een gewapende overval pleegde, of gearresteerd werd met enkele kilo's cocaïne op zak.

...