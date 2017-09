Jeugd van tegenwoordig ligt wakker van milieu, onderwijs en psychisch welzijn

De kinderen en jongeren in Vlaanderen zijn bekommerd om het onderwijs en het milieu en vinden het bovendien belangrijk zich goed in hun vel te voelen. Dat blijkt donderdag uit een bevraging die de Vlaamse Jeugdraad bij een achthonderdtal jongeren heeft laten uitvoeren. Op basis van die bevraging wil de Vlaamse Jeugdraad later enkele concrete aanbevelingen voor de Vlaamse regering formuleren.