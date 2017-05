Jeroen Piqueur had Ethias Bank nooit mogen overnemen

Het is omwille van die eerdere veroordeling in Benidorm, tot 1 jaar en 9 maanden cel, dat de Gentse correctionele rechtbank Piqueur vrijdag een effectieve en geen voorwaardelijke celstraf van vier maanden oplegde - al zal hij die straf wellicht niet moeten uitzitten. Piqueur werd veroordeeld voor fiscale fraude, een zaak die los staat van het gerechtelijk onderzoek naar de praktijken van Optima Bank en de rol die Piqueur daarin zou gespeeld hebben.

De Standaard schrijft dat er aanwijzingen zijn dat het parket in Gent maar vrij recent lucht kreeg van de veroordeling in Spanje. Piqueur zelf altijd gezegd dat hij nooit veroordeeld was en verklaarde vrijdag in een reactie op zijn veroordeling in Gent dat hij 'nooit op de hoogte werd gebracht' van zijn veroordeling in 2009 in Spanje.

De advocaat van Piqueur, Raf Verstraeten, kon geen duidelijkheid over de feiten verschaffen. Piqueur zegt dat hij 'dit verder zal onderzoeken'.

Opvallend is dat Piqueur naar eigen zeggen enkele weken geleden nog een attest van goed gedrag en zeden nodig had en probleemloos kreeg, aldus De Standaard. Vermoed wordt dat de Belgische autoriteiten zich de afgelopen periode in Spanje hebben geïnformeerd over Piqueur en toen kennis kregen van de veroordeling.

Een en ander betekent wel dat Piqueur in principe in 2011 nooit groen licht had mogen krijgen van de Nationale Bank van België om Ethias Bank over te nemen.