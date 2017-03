Jeff Sessions, de Russen en reisbureau Dewinter: de verreikende connecties van Filip Dewinter

Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie, heeft zich in nesten gewerkt door te liegen over zijn contacten met de Russen. Dat Amerikaans-Russische netwerk verklaart ook de reislust van zijn Belgische vriend Filip Dewinter. Richard T. Hines, de man die de Vlaams Belang-politicus met Sessions in contact bracht, introduceerde hem ook bij Assad.