Jan Spooren (N-VA): 'Meer werken moet leiden tot meer pensioen'

Veel 65-plussers werken gewoon verder als loontrekkende of zelfstandige omdat hun pensioen niet leefbaar is. Vaak betalen zij nog aanzienlijke RSZ-bijdragen. Zou hun pensioen vanwege die bijdragen niet jaarlijks moeten worden herzien? (Clement Van den Borre, Denderhoutem)

Jan Spooren: Ik ben het volmondig met u eens. Meer werken moet leiden tot meer pensioen: dat is een van de uitgangspunten van het nieuwe pensioenbeleid. Het zal op twee manieren kunnen. Eén: je gaat met pensioen en mag onbeperkt blijven bijverdienen. In het Zomerakkoord is beslist dat flexi-jobs nu ook mogelijk moeten zijn voor gepensioneerden, en die zijn zelfs praktisch onbelast. In dat geval wordt je pensioen uiteraard niet meer aangepast.

...