Jan Peumans: 'Vandaag zijn we allemaal Catalanen'

De bevolking van de Spaanse regio wil zondag haar stem voor of tegen onafhankelijkheid uitbrengen. De Spaanse overheid doet er echter alles aan om het referendum te verhinderen. Carme Forcadell i Lluis, voorzitter van het Catalaans parlement, is enkele dagen in Brussel. Gisteren ontving ze een award van het studiecentrum Maurits Coppieters, verbonden aan EFA, de Europese fractie waaraan N-VA verbonden is.

Woensdag bracht ze een bezoek aan het Vlaams parlement. 'Het centrale gezag in Madrid zou er beter aan doen om op democratische wijze om te gaan met de legitieme verzuchtingen van Catalonië en te luisteren naar de stem van het volk', zei Peumans in zijn speech bij de toekenning van de award. 'Eens de uitslag van het referendum bekend is, moet iedereen zich schikken naar het resultaat. Ook de Europese Unie. Conservatieve krachten, onder hen ook een voormalig voorzitter van de Europese Raad afkomstig uit dit land, hebben in het verleden al hardop geroepen dat een land dat zich afscheurt van het moederland automatisch uit de Europese Unie verdwijnt. Dergelijk dreigement kan alleen geïnterpreteerd worden als een conservatieve stok achter de deur, ingefluisterd door reactionaire machthebbers.'

Geen resolutie over Catalonië

In het Vlaams parlement kwam het vandaag wel niet tot een resolutie over Catalonië. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele liet daarover zijn ontevredenheid blijken op Twitter.