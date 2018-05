Jan Jambon: 'Iemand is nog geen terrorist omdat hij dagelijks bidt'

Ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Justitie Koen Geens vinden het te vroeg om te concluderen dat de dader van de dodelijke schietpartij in Luik, Benjamin Herman, geradicaliseerd was. Dat zeiden ze dinsdagavond in Terzake. 'Het is zindelijk om het resultaat van het onderzoek af te wachten en dan conclusies te trekken. Maar je moet niet gaan concluderen dat iemand een terrorist is alleen omdat hij dagelijks bidt', zei Jambon.

Eerder zei premier Charles Michel dat Herman in twee rapporten van de Staatsveiligheid en in een informatierapport van de politie voorkwam, maar dat die rapporten betrekking hadden op andere personen. Op de lijst met geradicaliseerden van het OCAD, het orgaan voor de analyse van de terreurdreiging, stond hij niet.

Op de Nationale Veiligheidsraad bevestigden alle aanwezige diensten dinsdag dat ze die rapporten van de Staatsveiligheid en de politie gedeeld hadden gekregen, maar ook dat ze 'bewust' hadden vastgesteld dat Herman geen terroristisch gevaar met zich meebracht, zei Geens.

Draaideurcrimineel

'Voor die collectieve vaststelling kun je alleen maar respect hebben.' Geens weet dat Herman zich in de gevangenis van Lantin tot de islam bekeerd heeft, maar wees erop dat een deelname aan een gebed of een periode van vasten iemand nog niet gewelddadig maakt. 'We kunnen niet anders dan zeggen dat als de diensten hadden geconcludeerd dat hij gewelddadig was, hij in een aantal databanken had gezeten.'

Herman was volgens Geens een draaideurcrimineel en een hardnekkige recidivist, die door de strafuitvoeringsrechtbank altijd een voorlopige invrijheidsstelling geweigerd werd. Zijn penitentiaire verloven en uitgangsvergunningen hadden te maken met het aankomende einde van zijn gevangenisstraf.

Maar om vast te stellen of er toch fouten zijn gebeurd, willen Geens en Jambon hoe dan ook de resultaten afwachten van het onderzoek dat nu gestart is. 'Het zijn zeer belangrijke vragen die worden gesteld, maar ze verdienen beantwoord te worden na een ernstig onderzoek', zei Jambon. Nog volgens Jambon is het een 'ernstige hypothese' dat Herman in de nacht voorafgaand aan de schietpartij een moord pleegde. 'Dat wordt meegenomen in het onderzoek.'