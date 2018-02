'Jambons uitval naar Mary past binnen de gestaag opgevoerde strijd tegen de rechtsstaat'

Het is weer iets nieuws: een minister van Binnenlandse Zaken die op een rustige zondagochtend een geheel nieuwe invulling geeft aan de job van advocaat. In De zevende dag werd minister Jan Jambon (N-VA) dit weekend gevraagd naar zijn mening over de procedureslag van strafpleiter Sven Mary in diens verdediging van terrorist Salah Abdeslam. Mary vraagt de vrijspraak op het proces over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst omdat een document in het Frans werd opgesteld, terwijl dat volgens hem eigenlijk het Nederlands had moeten zijn.

...