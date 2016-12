Jambon wil van De Bolle 'echte' baas van politie maken

Dat verklaarde de minister in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Meer algemeen wil Jan Jambon de schotten tussen bestuurlijke en gerechtelijke politie zo veel mogelijk neerhalen.

Jambon kreeg in de commissie een hele reeks vragen over zijn kritiek aan het adres van de verbindingsofficier in Turkije en over de aanwezigheid van N-VA-voorzitter Bart De Wever op een bijeenkomst met de politie daags na de aanslagen.

Maar daarnaast ging het ook over de inhoudelijke zoektocht van de commissie naar een optimale veiligheidsinfrastructuur. En daar heeft de N-VA'er enkele duidelijke ideeën over, zo bleek. Zo wil Jambon het onderscheid tussen de gerechtelijke en de bestuurlijke politie zo veel mogelijk laten vervagen. Op dit moment is dat een fundamentele scheiding. Maar op het terrein circuleert belangrijke informatie daardoor te moeizaam tussen de vele betrokken diensten. Ook in het politieplan dat Joëlle Milquet destijds als minister uitwerkte met het oog op 2025 is al sprake van het in elkaar opgaan van beide zuilen.

'189 schotten'

"Het model van twee zuilen en veel compartimenten slorpt veel capaciteit op en kost slagkracht op het terrein", aldus de minister. "Elk schot tussen verschillende diensten maakt informatie uitwisselen ook moeilijker. Dus ik denk dat - eerder dan te spreken over bestuurlijke en gerechtelijke informatie - we eigenlijk gewoon over politie-informatie zouden moeten spreken." Dezelfde logica trekt hij door naar het lokale niveau. Ook daar is nog steeds sprake van 189 politiezones "en dus 189 schotten". "Dus ik denk dat we daar naar grotere gehelen moeten gaan", aldus de N-VA'er, die trouwens liefst ook één minister voor politie en justitie zou zien.

CD&V op andere koers

Dat pleidooi voor schaalvergroting en het weghalen van schotten lijkt echter niet helemaal te stroken met het pleidooi van Justitieminister Koen Geens (CD&V) eerder op de dag. Hij pleitte net voor een afzonderlijke recherchecapaciteit, specifiek voor het federaal parket. Nu moet die immers beroep doen op de regionale afdelingen van de federale gerechtelijke politie die bij de vijf gerechtelijke ressorts horen. Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten had vragen bij Jambons pleidooi voor het weghalen van de schotten tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke politie. "Hoe kan je dan een gegarandeerde capaciteit voor gerechtelijke opdrachten verzekeren? ", wierp hij op. Volgens Jambon kan dat echter net beter in "een grotere organisatie". "Als deel van een groter geheel kan de leiding de capaciteit beter inzetten waar de noden het grootst zijn".

