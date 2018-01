Jambon wil politieacties tegen migranten rond Brussel-Noord, burgemeester weigert

Volgens burgemeester Bernard Clerfayt (DéFi) is er voor zo'n acties toestemming nodig van de bevoegde administratieve overheden. Hijzelf als burgemeester van Schaarbeek zal daarvoor geen toestemming geven.

'Er is niets dat die razzia's rechtvaardigt', zegt Clerfayt. Hij meent dat de acties enkel een electoraal doel dienen en 'op de angst van de bevolking' inspelen. Volgens de burgemeester is de situatie in het Noordstation en het Maximiliaanpark niet zoals de minister die beschrijft. 's Nachts zijn daar geen groepen van meer dan 500 mensen, zegt Clerfayt.

'Het toppunt is dat die razzia's voorzien zijn op het tijdstip dat veel vrijwilligers helpen dingen komen brengen om te voorkomen dat mensen omkomen van honger en kou', zegt hij.

Clerfayt geeft toe dat er drukke momenten zijn, bij de voedselbedeling, die het moeilijker maken om de zaak proper en beheersbaar te houden. Maar dat rechtvaardigt volgens de burgemeester van Schaarbeek 'de razzia's om een Calais bis te voorkomen niet'.

