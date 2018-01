Jambon verdedigt actieplan na dodelijk ongeval met vluchtende migrant

De politie voerde maandagavond een controle uit op de snelwegparking langs de E40 in Jabbeke, richting Oostende. Een transmigrant vluchtte weg en liep de autosnelweg over, waar hij werd aangereden. De man overleed ter plaatse.

Jambon noemt het ongeval een 'erg spijtig voorval', maar is niet van plan de geplande acties op snelwegparkings stop te zetten of aan te passen, zegt zijn woordvoerder. 'Voor ons is het heel duidelijk. De politie treft hier geen enkele schuld.'

De politieactie van maandagavond was al eerder gepland, maar kadert wel in het actieplan dat minister Jambon afgelopen weekend aankondigde, benadrukt zijn kabinet nog.

Bovendien 'kun je dit soort ongevallen niet vermijden', meent de vicepremier. 'Je kan niet uitsluiten dat mensen bepaalde dingen doen, maar iedereen weet dat over een autosnelweg lopen gevaarlijk is', zei hij aan VRT NWS.

Over de identiteit en nationaliteit van de overleden transmigrant is nog niets geweten. Het onderzoek is in handen van het parket van West-Vlaanderen, volgens Peter De Waele van de federale politie is het identificatieteam van de politie (DVI) ingeschakeld.