Jambon pakt haatboodschappen aan: 'We moeten ook patrouilleren in de virtuele wereld'

De zogenaamde Internet Referral Unit (IRU) speurt sinds begin vorig jaar actief naar haatberichten op internet. Sindsdien zijn al bijna 400 Twitter- en Facebookaccounts van het net gehaald, zo deelde minister Jambon mee. Het gaat om oproepen tot terrorisme of gewelddadig extremisme, maar de dienst onderschept ook berichten over bijvoorbeeld pedofilie.

Jambon bevestigde dat de dienst ook op zoek gaat naar haatboodschappen die werden verspreid naar aanleiding van de dood van een man uit Houthalen-Helchteren bij de aanval op een nachtclub in Istanbul. "Ze gaan achter alle indicaties die ze krijgen en het is duidelijk dat hier ook indicaties zijn", zo stelde de N-VA-vicepremier.

De IRU gaat de komende weken nog meer mensen aanwerven. "We moeten patrouilleren in de reële, maar ook in de virtuele wereld", aldus Jambon.