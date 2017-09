Jambon: effectentaks zal gelden vanaf eerste euro voor rekeningen met minstens 500.000 euro

Het Zomerakkoord van de regering-Michel voorzag in een taks van 0,15 procent op effectenrekeningen die 500.000 euro of meer waard zijn. De maatregel moet 254 miljoen euro in het laatje brengen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) plaatste vorig weekend nog vraagtekens bij de uitwerking van die taks. CD&V-vicepremier Kris Peeters waarschuwde in Terzake dan weer dat het Zomerakkoord een geheel vormt. 'Als er een probleem optreedt rond een belangrijk stuk, loop je het risico dat alles weer op tafel komt', luidde het.

Een van de knelpunten draait rond de drempel van 500.000 euro. Van Overtveldt betwijfelde of de taks de toets van de Raad van State zou doorstaan. Wie een effectenrekening heeft met 499.999 euro erop, zou worden vrijgesteld. Daarbij rees de vraag of de taks zou moeten worden geheven vanaf de eerste euro of vanaf het bedrag boven 500.000 euro. Vicepremier Jan Jambon (N-VA) verklaarde donderdagmorgen dat de taks zal gelden vanaf de eerste euro voor wie een effectenrekening met minstens 500.000 euro bezit.

De andere twistappel slaat op de geviseerde doelgroep. Gaat het enkel om beursgenoteerde aandelen of ook niet-genoteerde aandelen. N-VA en Open Vld willen niet weten van wat zij een 'bakkerstaks' noemen. 'De ondernemers lijken ongerust. Ik betreur dat. Maar het is aan diegenen die onrust hebben gezaaid om met oplossingen te komen', aldus Peeters aan de Wetstraat 16. Zijn partij is er als de dood voor dat de taks niet het beoogde bedrag zou opbrengen.

Voor vicepremier Didier Reynders (MR) moet op basis van de tekst van juli worden gewerkt. 'We moeten aan de uitvoering van de maatregelen voor de begroting werken. Er zijn nog enkele technische punten die we moeten bestuderen', aldus de liberale minister.

Het kernkabinet en de ministerraad vinden donderdag plaats. De premier vertrekt donderdagmiddag immers naar een Europese Top in Tallinn. De maatregelen maken deel uit van de programmawet die de begroting begeleidt. Na een goedkeuring in eerste lezing, verhuist het ontwerp naar de Raad van State. Het dossier moet rond zijn omstreeks 10 oktober. Rond die datum moet ons land zijn budgettair huiswerk indienen bij Europa en leest premier Michel zijn beleidsverklaring voor in de Kamer.