Jaak Gabriels stapt uit de politiek

De 74-jarige Gabriels zal geen lijstduwer meer zijn voor de lokale liberale lijst Verjonging bij de verkiezingen in oktober. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Gabriels nam de beslissing na de berichtgeving dinsdag over het dreigende corruptieproces tegen zijn persoon en andere leden van Open VLD Bree. Aanvankelijk liet hij nog uitschijnen dat hij er niet aan dacht om op te stappen. Maar na een gesprek met lijsttrekker Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul dinsdag gooit Gabriels nu toch de handdoek in de ring. 'In onderling overleg hebben we besloten dat ik niet zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen', zegt Gabriels. 'Ik doe dit in het belang van de groep Verjonging. Ondanks het feit dat alle beschuldigingen die in de media geuit worden fundamenteel onjuist en zelfs technisch onmogelijk zijn, denk ik dat dit het beste is voor de huidige groep van enthousiaste mensen binnen Verjonging.'

Valse facturen

De zaak draait rond een systeem van valse facturen die illegaal van de stad Bree en bevriende bedrijven zouden zijn doorgesluisd naar Verjonging, in totaal voor tienduizenden euro's. Het gaat vooral om drukkerij- en publiciteitskosten, die door de stad en een twintigtal bedrijven zijn gefactureerd, terwijl de prestaties eigenlijk naar Verjonging gingen. Op die manier werd belastinggeld misbruikt en zijn de regels van de partijfinanciering overtreden, oordeelt het Limburgse parket na vijf jaar onderzoek.

Naast Gabriels liggen ook zijn privésecretaris Mathieu Verheyen en voormalig provincieraadslid Maarten De Ceulaer onder vuur, onder meer voor valsheid in geschrifte, oplichting en het gebruikmaken van valse stukken. De raadkamer beslist in september wie effectief voor de rechtbank moet verschijnen en wie buiten vervolging wordt gesteld.

Van leraar tot minister

Gabriels werd op 22 september 1943 geboren in het Limburgse Bree, de plaats waarvan hij in 1977 burgemeester zou worden. Gabriels ging geschiedenis studeren aan de KU Leuven en startte zijn carrière in 1965 als leerkracht geschiedenis in het secundair onderwijs. Zijn eerste stappen in de actieve politiek zette hij in 1974, weliswaar bij de toenmalige Volksunie. Hij werd lid van de Limburgse provincieraad en schopte het in 1977 tot burgemeester van Bree en Kamerlid.

In 1986 volgde hij Vic Anciaux op aan het hoofd van de VU. Hij zou nog tot 1992 voorzitter blijven, tot later premier Guy Verhofstadt hem samen met onder meer Hugo Coveliers overhaalt over te stappen naar de vernieuwde liberale partij, de VLD. De kiezers volgden, want Gabriels werd opnieuw vlot verkozen tot Kamerlid en burgemeester.

In 1995 kiest Gabriels voor het Vlaams parlement, waar hij voorzitter wordt van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer. Vier jaar later komen de liberalen in de federale en Vlaamse regering terecht en krijgt Gabriels de portefeuille van federaal minister van Landbouw en Middenstand. In 2001 schuift hij door naar de Vlaamse regering, waar hij zich over de departementen Economie, Huisvesting, Buitenlands beleid en Buitenlandse handel mag buigen.

Twee jaar later moet hij onverwachts plaatsmaken voor Patricia Ceysens, in het kader van de 'verjongings- en vernieuwingsoperatie' van de VLD. Hij zetelde daarna terug in het Vlaams parlement en kreeg in 2004 de titel van minister van Staat.

Gabriels bleef tot 2012 burgemeester in het Limburgse Bree. Voor de verkiezingen van 2012 had zijn lijst Verjonging een voorakkoord met de CD&V, maar die besliste na de stembusgang in zee te gaan met de lokale lijst BROS. Verjonging bleef de grootste partij en Gabriels zelf haalde de meeste voorkeursstemmen, maar de sjerp was voor CD&V-kopstuk Liesbeth Van der Auwera. Een teleurgestelde Gabriels besloot zijn zetel in de gemeenteraad niet op te nemen.