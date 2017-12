'Ja, ik ben voor taalnormen'

'Pas als de nieuwslezers in Brussel en Hilversum "hun hebben" gaan zeggen, dan moeten wij in onze beschrijving van de taal zeggen: "hun hebben" heeft de drempel gehaald. Maar zolang dat niet het geval is, gaan we dat niet doen.' Een interview met Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie, dat Knack in zijn jaaroverzicht publiceerde.