Islamvijandige Facebookberichten van Brusselse hoofdinspecteur: dossier overgemaakt aan korpschef

Het onderzoek naar een hoofdinspecteur van de politie Brussel West, die op zijn Facebook-pagina een aantal islamvijandige en gewelddadige berichten zou geplaatst hebben, is afgerond en de Dienst Individuele Onderzoeken heeft het dossier overgemaakt aan de korpschef, die de nodige maatregelen zal treffen. Dat meldt commissaris Johan Berckmans, de woordvoerder van de politie Brussel West.

De bewuste hoofdinspecteur is verantwoordelijk voor de veiligheid van het openbaar vervoer in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren en Koekelberg en zou de voorbije jaren verschillende duidelijk islamvijandige en gewelddadige berichten geplaatst hebben. Zo is er sprake van een collage gebaseerd op een Decathlon-reclame waarin, onder het motto 'Spéciale migration', kogelhulzen afgebeeld staan. Ook is er sinds eind 2016 een gruwelijk filmpje te zien van een aanslag die toont 'wat er gebeurt met de vijanden van Israël'.

'Er werd onmiddellijk proces-verbaal opgesteld voor discriminatie en overgemaakt aan het Brusselse parket, dat het dossier zonder gevolg klasseerde', zegt commissaris Berckmans. 'De Dienst Individuele Onderzoeken van de zone heeft een onderzoek opgestart. Dit onderzoek werd afgerond en overgemaakt aan de korpschef, die de nodige maatregelen zal treffen.'

De woordvoerder benadrukt ook nog dat geen enkele vorm van discriminatie en racisme binnen het korps geduld wordt en ook steeds de nodige maatregelen getroffen worden in geval van grensoverschrijdende uitlatingen en gedragingen.