Isabel Albers keert terug naar mediagroep De Tijd

Isabel Albers wordt de redactiedirecteur van De Tijd en L'Echo, de kranten van uitgeverij Mediafin. Daar volgt ze Frederik Delaplace op, die op zijn beurt de nieuwe CEO van Mediafin werd. Ze moet de publicaties vooral digitaal en multimediaal begeleiden, schrijft De Tijd zelf op haar website. Joan Condijts en Stephanie De Smedt blijven hoofdredacteur van respectievelijk L'Echo en De Tijd

Albers verliet in april vorig jaar De Tijd, waar ze sinds 2011 hoofdredacteur was, om hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws te worden. Enkele maanden later werd ze journalistiek directeur van De Persgroep. De groep achter onder Het Laatste Nieuws en De Morgen is voor de helft aandeelhouder van Mediafin.

In De Tijd zegt Albers dat er bij De Persgroep 'een mooi afgerond plan op tafel ligt waarop verder kan worden gebouwd'.