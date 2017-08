'IS zet kinderen in als spion'

'Net zoals bij kindsoldaten kan je minderjarige terugkeerders zien als slachtoffers en in sommige gevallen tegelijkertijd als daders', schrijft het Radicalisation Awareness Network (RAN) in Responses to Returnees, dat vorige maand is gepubliceerd. Volgens het RAN verwachten de meeste EU-lidstaten een langzame maar geleidelijke stijging van terugkeerders, waaronder 'een groot deel' vrouwen en kinderen. De ervaring met teruggekeerde kinderen is 'nog altijd zeer beperkt' in de EU. 'Maar er is wel veel kennis beschikbaar over werken met kinderen uit conflictsituaties, zoals kindsoldaten.'

