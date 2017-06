Is onze planeet verdoemd? Stel uw vraag aan klimaatexpert Philippe Huybrechts

Mail uw naam, adres en vraag voor Philippe Huybrechts naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Donald Trump heeft het Klimaatakkoord van Parijs opgezegd. Nu mag het niet verrassen dat Trump economie boven milieu stelt. De Republikein noemt klimaatopwarming 'een hoax van de Chinezen' en had in zijn kiescampagne beloofd dat hij Parijs naar de prullenbak wou verwijzen. De rest van de wereld hoopte dat het bij loze beloften zou blijven. China en de Europese Unie bereiden een tegenzet voor en vormen een nieuw alliantie die het historische akkoord van Parijs zoveel als kan moet redden, maar heeft dat wel zin? Amerika staat tweede op de lijst van grootste CO2-uitstoters, na China, maar per hoofd van de bevolking klopt niemand de Amerikanen. Gemiddeld genomen zorgt een Amerikaan voor meer dan dubbel zoveel uitstoot als een Europeaan, berekende het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving. Amerikanen, Europeanen en Chinezen leven op één aarde: als het klimaat op hol slaat, hebben we daar allemaal last van.

Het Klimaatakkoord van Parijs wou de opwarming van de aarde beperken tot maximum 2 graden - al hadden kenners gepleit voor 1,5 graad. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet sowieso geleidelijk aan uitdoven. Maar wat gebeurt er als het warmer wordt? Smelten de ijskappen, stijgt de zeespiegel, en welke gevolgen zou dat hebben? De modellen ogen alarmerend, en er zijn wetenschappers die zeggen dat het al te laat is om nog in te grijpen. Of heeft Trump gelijk en is het allemaal een hoax? In eigen land proberen grote bedrijven de president op andere gedachten te brengen; ook met groene economie valt geld te verdienen.

Philippe Huybrechts is glacioloog en klimaatexpert, en als professor verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. De Vlaming is lid van het Internationaal Klimaatpanel IPCC en schreef mee aan ettelijke VN-rapporten over de opwarming van de aarde. Huybrechts maakt thermodynamische modellen in 3D, waarmee hij de ijslagen van Antarctica en Groenland in kaart brengt.