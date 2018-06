Is Liesbeth Homans een Pinokkio, of heeft ze de perceptie tegen?

Steeds meer Vlaamse baby's en peuters groeien op in een milieu van kansarmoede, concludeerde Kind & Gezin in een nieuw rapport. Vooral nationaliteit blijkt een doorslaggevende factor te zijn: meer dan 33 procent van de kinderen van een niet-Belgische moeder groeit op in kansarmoede, tegenover 6 procent voor kinderen met een Belgische moeder. Terwijl de oppositie het beleid van bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) op de korrel nam, wees zij zelf op factoren die buiten haar bereik liggen: de economische crisis die nog steeds doorwerkt, de lage werkzaamheidscijfers bij allochtone vrouwen, en de vluchtelingencrisis.

