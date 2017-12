Is Hendrik Bogaert te ver gegaan voor CD&V?

'Een extreem voorstel,' zo sprak de Gentse professor Carl Devos. Hendrik Bogaert hield het zelf op 'niet niets'. In zijn nieuw essay 'In vrijheid samenleven' bepleit hij een verbod op het dragen van opzichtige religieuze tekens in de publieke ruimte. Door alle uitzonderingen die Bogaert aan het voorstel verbond - intieme tekens zoals een kruisteken aan een hanger mogen wel, het verbod geldt niet voor de clerus en evenmin voor gebedshuizen, en is enkel van toepassing op religies die meer dan vijf procent van de bevolking aanhangt - komt zijn pleidooi in praktijk neer op een hoofddoekenverbod. Geen enkele andere religie komt in ons land aan vijf procent, behalve het christendom, maar christenen met opzichtige religieuze tekens zijn een zeldzame soort geworden.

