IS eist mislukte aanslagen in Brussel en Parijs op

Dat meldt SITE Intelligence Group, dat de online communicatie van terroristen monitort. 'De aanslagen zijn uitgevoerd door soldaten van het kalifaat', zo luidt het in een nieuwe editie van IS-magazine Rumiyah.

In Brussel-Centraal schoten patrouillerende militairen op 21 juni een man dood die vermoedelijk een spijkerbom wilde doen ontploffen. Kort na de mislukte aanslag was al bekend geraakt dat de man mogelijk sympathieën had voor IS.

In Parijs reed een man op 19 juni met zijn wagen in op een politievoertuig. Volgens de autoriteiten had de bestuurder, die bij het incident zelf om het leven kwam, onder meer een kalasjnikov en explosieven bij.

In beide gevallen vielen er geen andere slachtoffers.

De opeising van de mislukte aanslagen staat in een langere lijst van aanslagen die elders in naam van IS werden gepleegd tijdens de ramadan, de vastenmaand van moslims.