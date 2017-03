Is de jacht op Syriëstrijders ook een taak van de gemeente?

In 2015 riep de federale regering alle 589 Belgische burgemeesters via een rondzendbrief op om een nieuw overlegplatform op te richten: de Lokale Integrale Veiligheidscel, kortweg LIVC. In die LIVC's wisselden de burgemeesters met de lokale politie, deradicaliseringsambtenaren, sociale diensten en preventiediensten informatie uit over teruggekeerde Syriëstrijders en radicaliserende inwoners. Vervolgens kunnen ze afspraken maken over bestuurlijke maatregelen, zoals individuele begeleidingstrajecten voor gezinnen.

