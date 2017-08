Is België klaar om een nieuwe economische dip op te vangen?

Volgens de Europese Commissie is het economische herstel in Europa tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis een feit: de economie groeit en de werkloosheid daalt. Dat is een wel erg rooskleurige voorstelling. De groei is namelijk mager en broos, en de werkloosheid ligt nog hoog in sommige Europese landen en regio's, bijvoorbeeld in Wallonië en Brussel. Daarbij moet nog aangestreept dat de economie momenteel gedopeerd wordt door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Er wordt alles aan gedaan om de rente laag te houden en de groei te stimuleren. Zou de economie draaien zonder die stimulus?

...