Irma is krachtigste orkaan ooit boven Atlantische Oceaan

Irma heeft de afgelopen uren nauwelijks aan kracht ingeboet en is nog steeds een orkaan van de categorie 5 met maximale windsnelheden van 295 kilometer per uur. In de voorgaande uren kende Sint Maarten al vele harde windstoten en zware regen. Daarmee is Irma de krachtigste orkaan ooit gemeten.

Een paar uur voordat de orkaan het eiland bereikte, stroomde zeewater door de belangrijkste winkelstraat Front Street in de hoofdstad Philipsburg. In verschillende buurten is de stroom uitgevallen en ook de radiostations gingen één voor één uit de lucht. Er is een avondklok ingesteld, niemand mag de straat op. Volgens verschillende media heeft de orkaan een grote ravage aangericht op het eiland.

Vanuit hun huis melden sommige mensen dat ze de muren voelen trillen door de harde wind, alsof er een aardbeving gaande is. Een ander meldt allerlei spullen door de lucht te zien vliegen en enorme vloedgolven te zien, maar dat juist de regen minder werd op het moment dat de orkaan het land bereikte.

De gevaarlijke orkaan Irma had woensdagmorgen kort voor één uur (plaatselijke tijd) het Caraïbische eiland Barbuda bereikt. Dat ging volgens de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA gepaard met windsnelheden tot 255 uur kilometer per uur. Het oog van de storm, ingeschaald als een orkaan van categorie 5, de hoogste categorie, trok over het eiland.